Беззеркальный фотоаппарат Sony a6400 Body, черный (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073605
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-24
Причина уценки:
Минимальные потёртости на защитном стекле.
62 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138605
Тип камеры: беззеркальная со сменной оптикой
Байонет: Sony E
Число мегапикселей матрицы: 25 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2 МП
Размер: APS-C (23.5 x 15.6 мм)
Максимальное разрешение: 6000 x 4000
Тип матрицы: CMOS
Кроп-фактор: 1.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: камера, кабель зарядки, ремень, инструкция, коробка.
Гарантия 90 дней.
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