Беззеркальный фотоаппарат Sony a6400 Body, черный (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073605 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-24

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные потёртости на защитном стекле. 62 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138605 Тип камеры: беззеркальная со сменной оптикой

Байонет: Sony E

Число мегапикселей матрицы: 25 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2 МП

Размер: APS-C (23.5 x 15.6 мм)

Максимальное разрешение: 6000 x 4000

Тип матрицы: CMOS

Кроп-фактор: 1.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: камера, кабель зарядки, ремень, инструкция, коробка.

Гарантия 90 дней.

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