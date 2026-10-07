Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Беззеркальный фотоаппарат Sony a6400 Body, черный (состояние 5-) (б/у)

  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
  • a6400 Body, черный (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097889
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-10-07/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 16300 кадров.
S/n: 5103898
Комплектация: камера, аккумулятор, ремень, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.