Беззеркальный фотоаппарат Sony a6400 Body, черный (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097889
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-10-07/1
Код товара:УТ-00097889
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-10-07/1
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 16300 кадров.
S/n: 5103898
Комплектация: камера, аккумулятор, ремень, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 16300 кадров.
S/n: 5103898
Комплектация: камера, аккумулятор, ремень, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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