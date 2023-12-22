Беззеркальный фотоаппарат Sony A6300 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072403 Артикул : б/у-РнД К 2023-12-22

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Задать вопрос Причина уценки: Бытовые загрязнения, потертости на экране 48 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137403 Беззеркальная модель камер Sony формата APS-C со сменной оптикой. В ней реализованы быстрый автофокус (0,05 секунды), большое число точек фазового автофокуса (425 точек), CMOS-матрица Exmor® с эффективным разрешением 24,2 МП, расширенный диапазон чувствительности ISO 100–51200, улучшенные возможности 4K-видеозаписи и видоискатель XGA OLED Tru-Finder.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Передняя крышка, АКБ, зарядный кабель

Гарантия 90 дней.

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