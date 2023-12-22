Беззеркальный фотоаппарат Sony A6300 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072403
Артикул : б/у-РнД К 2023-12-22
Причина уценки:
Бытовые загрязнения, потертости на экране
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137403
Беззеркальная модель камер Sony формата APS-C со сменной оптикой. В ней реализованы быстрый автофокус (0,05 секунды), большое число точек фазового автофокуса (425 точек), CMOS-матрица Exmor® с эффективным разрешением 24,2 МП, расширенный диапазон чувствительности ISO 100–51200, улучшенные возможности 4K-видеозаписи и видоискатель XGA OLED Tru-Finder.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Передняя крышка, АКБ, зарядный кабель
Гарантия 90 дней.