Зеркальный фотоаппарат Sony A550 kit 18-55 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073483 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-16/01

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации, маленькая трещинка на декоративной окантовке дисплея (в не активной зоны дисплея ), белый налёт на резинках. 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138483 Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте есть

Байонет Sony A

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число мегапикселей матрицы 14.6 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 14.2 МП

Размер APS-C (23.4 x 15.6 мм)

Максимальное разрешение 4592 x 3056

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 4566488/4266942

Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, батарейная ручка, крышка батарейного отсека от фотоаппарата, объектив, передняя крышка.

Пробег: 37 737

Гарантия о 90 дней.

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