Зеркальный фотоаппарат Sony A550 kit 18-55 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073483
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-16/01
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации, маленькая трещинка на декоративной окантовке дисплея (в не активной зоны дисплея ), белый налёт на резинках.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 138483
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте есть
Байонет Sony A
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число мегапикселей матрицы 14.6 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 14.2 МП
Размер APS-C (23.4 x 15.6 мм)
Максимальное разрешение 4592 x 3056
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 4566488/4266942
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, батарейная ручка, крышка батарейного отсека от фотоаппарата, объектив, передняя крышка.
Пробег: 37 737
Гарантия о 90 дней.