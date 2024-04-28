Зеркальный фотоаппарат Sony A35 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 + DT 55-200mm f/4-5.6 SAM II (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075419 Артикул : б/у-БУМ К 2024-04-28

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости нижней панели и дисплея, отклеивается резинка рядом с дисплеем, пробег - 286000 10 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Объектив: Байонет A Матрица: APS-C (кроп-фактор 1,5) CMOS (размер 23,5×15,6 мм) Разрешение: 16,2 миллионов пикселей Диапазон ISO: ISO 100-12800, до 25600 в режиме мультиэкспозиции. Зоны фокусировки: 15-точечная автофокусировка с тремя крестообразными датчиками Экспозиция: TTL-замер при полностью открытой диафрагме Режимы экспозамера: Центрально-взвешенный, оценочный, точечный. Затвор: Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа Диапазон выдержек: 30 - 1/4000 сек., BULB Серийная съёмка: До 7 к/с при ручной фокусировке Фотовспышка: Встроенная с автоподнятием и ВЧ 10. Внешняя TTL через «башмак» Видоискатель: Электронный, с полем зрения 100% и увеличением 1,1× Экран: 3-дюймовый (7,5 см) TFT-экран, 921 600 пикс Съёмка видео: FullHD (1920×1080) в H.264, HDTV (1440×1080) в MP4 Накопитель: SD/SDHC/SDXC или Memory Stick Pro Duo/Memory Stick PRO-HG Duo Размеры: 124x92x85 мм, без объектива Вес: 415 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 4; пробег - 286000 Комплектация: камера, 2 аккумулятора, зарядное устройство, ремень, объектив Sony 18-55mm F3.5-5.6 SAM, объектив Sony 55-200mm F4-5.6 SAM Гарантия 90 дней.

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