Зеркальный фотоаппарат Sony A100 Kit 18-70mm (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071167
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-10-27/02
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости корпуса, царапинки на дисплее, отсутствует наглазник.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136167
Тип камеры зеркальная
Формат матрицы APS-C
Байонет Sony A
Объектив в комплекте есть
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Экран фиксированный
Видоискатель зеркальный (TTL)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 1643718/2156772
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, крышка на байонет, объектив, передняя (аналог) и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.