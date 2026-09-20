Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Адаптер Sony A - Sony E, с регулировкой диафрагмы (состояние 5-) (б/у)

  • Sony A - Sony E, с регулировкой диафрагмы (состояние 5-)
  • Sony A - Sony E, с регулировкой диафрагмы (состояние 5-)
  • Sony A - Sony E, с регулировкой диафрагмы (состояние 5-)
  • Sony A - Sony E, с регулировкой диафрагмы (состояние 5-)
  • Sony A - Sony E, с регулировкой диафрагмы (состояние 5-)
  • Sony A - Sony E, с регулировкой диафрагмы (состояние 5-)
  • Sony A - Sony E, с регулировкой диафрагмы (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097448
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-20/17

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: УТ-00097448

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег: нет информации
S/n: n/a
Комплектация: адаптер
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.