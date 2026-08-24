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Объектив Sony A 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM (состояние 4) (б/у)

  • A 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM (состояние 4)
  • A 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM (состояние 4)
  • A 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM (состояние 4)
  • A 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM (состояние 4)
  • A 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM (состояние 4)
Код товара:УТ-00096702
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-24/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
Серийный номер:1804372
Комплектация:Объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.