Объектив Sony 85mm f/2.8 SAM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070014
Артикул : б/у-КП32 К 2023-09-08
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Линейка Alpha
Тип объектив
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.6 м
Функции автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальный угол обзора 19 град.мин
Максимальный угол обзора 29 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Код товара: 135014
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе.
Комплектация: объектив, крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.