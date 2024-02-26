Объектив Sony 70-300mm f/4.5-5.6G SSM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073656 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-26/01

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации 29 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138656 Тип объектива

телеобъектив

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Minolta A

Мин. фокусное расстояние

70 мм

Макс. фокусное расстояние

300 мм

Диафрагма

f/4.5

Особенности

автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

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: 1834581

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документация, коробка

Гарантия 90 дней.

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