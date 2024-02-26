Объектив Sony 70-300mm f/4.5-5.6G SSM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073656
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-26/01
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138656
Тип объектива
телеобъектив
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Minolta A
Мин. фокусное расстояние
70 мм
Макс. фокусное расстояние
300 мм
Диафрагма
f/4.5
Особенности
автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: 1834581
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документация, коробка
Гарантия 90 дней.
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