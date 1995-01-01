Описание

Широкий диапазон зумирования 70-300 мм

Удобный диапазон фокусных расстояний для съемки в разных жанрах — от портретов до спортивных состязаний и не только! Минимальная дистанция фокусировки 1,2 метра делает этот объектив удобным также для съемки крупных планов.

Превосходная четкость и контрастность

Разработанная Sony оригинальная технология покрытия Nano AR эффективно подавляет блики, значительно сокращая двоение и паразитные изображения, и позволяет добиться выдающегося качества изображения по всей площади кадра. Покрытие Nano AR используется в сочетании с передовой оптической конструкцией, что обеспечивает высокий уровень контрастности и разрешения изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.

Высокая скорость отслеживания для спортивной съемки и съемки живой природы

Быстрый ультразвуковой привод SSM для фокусировки и новая высокоскоростная обработка данных с объектива повышает скорость и точность автофокусировки до четырех раз.

Надежность и простота использования в любых условиях

Надежная работа в различных условиях благодаря защищенной конструкции, которая предотвращает попадание пыли и влаги в объектив.

Резкость и точность воспроизведения деталей

Использование в передовой оптической конструкции этого объектива элемента из низкодисперсионного стекла (ED) позволяет эффективно подавлять хроматическую аберрацию, которая часто встречается в телефотообъективах, обеспечивая превосходное качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний. Этот объектив также обеспечивает создание роскошного эффекта плавной дефокусировки.