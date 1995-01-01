Объектив Sony 70-300mm f/4.5-5.6G SSM II (SAL-70300G2)
Код товара : УТ-00005501
Артикул : SAL70300G2.SYX
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Официальная гарантия Sony 3 года
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Описание
Широкий диапазон зумирования 70-300 мм
Удобный диапазон фокусных расстояний для съемки в разных жанрах — от портретов до спортивных состязаний и не только! Минимальная дистанция фокусировки 1,2 метра делает этот объектив удобным также для съемки крупных планов.
Превосходная четкость и контрастность
Разработанная Sony оригинальная технология покрытия Nano AR эффективно подавляет блики, значительно сокращая двоение и паразитные изображения, и позволяет добиться выдающегося качества изображения по всей площади кадра. Покрытие Nano AR используется в сочетании с передовой оптической конструкцией, что обеспечивает высокий уровень контрастности и разрешения изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.
Высокая скорость отслеживания для спортивной съемки и съемки живой природы
Быстрый ультразвуковой привод SSM для фокусировки и новая высокоскоростная обработка данных с объектива повышает скорость и точность автофокусировки до четырех раз.
Надежность и простота использования в любых условиях
Надежная работа в различных условиях благодаря защищенной конструкции, которая предотвращает попадание пыли и влаги в объектив.
Резкость и точность воспроизведения деталей
Использование в передовой оптической конструкции этого объектива элемента из низкодисперсионного стекла (ED) позволяет эффективно подавлять хроматическую аберрацию, которая часто встречается в телефотообъективах, обеспечивая превосходное качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний. Этот объектив также обеспечивает создание роскошного эффекта плавной дефокусировки.