Объектив Sony 50mm f/1.8 (SAL-50F18) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073775
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-04/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138775
Линейка Alpha
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.34 м
Особенности автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Максимальный угол обзора 32 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 1855939
Комплектация: Передняя и задняя крышки.
Гарантия 14 дней.