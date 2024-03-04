Объектив Sony 50mm f/1.8 (SAL-50F18) (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073775 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-04/01

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости. 8 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138775 Линейка Alpha

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.34 м

Особенности автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Максимальный угол обзора 32 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 1855939

Комплектация: Передняя и задняя крышки.

Гарантия 14 дней.

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