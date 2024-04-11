Объектив Sony 50mm f/1.4 (SAL50F14) (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074834 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-11/01

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Задать вопрос Причина уценки: потертости на корпусе, соскоб на декоративной накладке в передней части объектива, нет байонетной крышки. 13 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139834 Линейка Alpha Тип объектива стандартный Фокусное расстояние постоянное Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м Углы обзора Максимальный угол обзора 47 град.мин Диафрагма Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4 Минимальная диафрагма (F) 22 Число лепестков диафрагмы 7 Крепление Байонет Minolta A Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм Линзы Число групп элементов 6 Число элементов 7 Размеры и вес Диаметр 65.5 мм Длина 43 мм Вес 220 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние:5- # 0409073 Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда Гарантия 90 дней.

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