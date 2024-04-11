Объектив Sony 50mm f/1.4 (SAL50F14) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074834
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-11/01
Причина уценки:
потертости на корпусе, соскоб на декоративной накладке в передней части объектива, нет байонетной крышки.
13 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139834
Линейка Alpha
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Углы обзора
Максимальный угол обзора 47 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Minolta A
Диаметр резьбы для светофильтра 55 мм
Линзы
Число групп элементов 6
Число элементов 7
Размеры и вес
Диаметр 65.5 мм
Длина 43 мм
Вес 220 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5-
# 0409073
Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда
Гарантия 90 дней.
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