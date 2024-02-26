Объектив Sony 50mm f/1.4 (SAL50F14) A (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073662
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-26/03
Причина уценки:
мелкие царапины и потертости на корпусе.
15 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138662
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Minolta A
Фокусное расстояние
50 мм
Диафрагма
f/1.4
Особенности
автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: мелкие царапины и потертости на корпусе.
s\n: 0435827
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, чехол
Гарантия 90 дней.
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