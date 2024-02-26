Объектив Sony 50mm f/1.4 (SAL50F14) A (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073662 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-26/03

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Задать вопрос Причина уценки: мелкие царапины и потертости на корпусе. 15 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138662 Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Minolta A

Фокусное расстояние

50 мм

Диафрагма

f/1.4

Особенности

автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор

Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: мелкие царапины и потертости на корпусе.

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: 0435827

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, чехол

Гарантия 90 дней.

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