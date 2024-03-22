Объектив Sony 50 mm f/1.4 (SAL-50F14) (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074386
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-22/02
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости корпуса, помято декоративное кольцо вокруг передней линзы.
14 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139386
МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ФОКУСИРОВКИ
0,45 м
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ (X)
0,15x
ДИАМЕТР ФИЛЬТРА (ММ)
55мм
ВЕС
220 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости корпуса, помято декоративное кольцо вокруг передней линзы.
s\n: 0431681
Комплектация: передняя и задняя крышка.
Гарантия 90 дней.
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