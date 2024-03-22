Объектив Sony 50 mm f/1.4 (SAL-50F14) (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074386 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-22/02

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости корпуса, помято декоративное кольцо вокруг передней линзы. 14 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139386 МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ФОКУСИРОВКИ

0,45 м

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ (X)

0,15x

ДИАМЕТР ФИЛЬТРА (ММ)

55мм

ВЕС

220 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости корпуса, помято декоративное кольцо вокруг передней линзы.

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: 0431681

Комплектация: передняя и задняя крышка.

Гарантия 90 дней.

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