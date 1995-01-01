Объектив Sony Zeiss Distagon T* 24mm f/2.0 ZA SSM (SAL-24F20Z)
Код товара : 00000058359
Артикул : SAL24F20Z.AE
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Описание
Совершенство от ZEISS
Основанная в 1846 году компания ZEISS AG — легенда в сфере разработки оптики для камер. Ее объективы известны исключительной четкостью, яркостью, отличным разрешением и невероятной контрастностью.
Попрощайтесь с размытостью
Подключите объектив к камере Sony со встроенным стабилизатором изображения SteadyShot™, и Вы получите четкие, несмазанные снимки при съемке с рук.
Мягкий эффект дефокусировки
Вместо стандартной диафрагмы объектива в форме многоугольника, этот объектив имеет 9-лепестковую круглую диафрагму для более естественной, скругленной дефокусировки или эффекта «боке».
Превосходные оптические характеристики
Асферические элементы объектива сводят искажения к минимуму, а линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией повышают контрастность, разрешение и четкость цветов.
Быстрая и бесшумная автофокусировка
Механизм задней фокусировки сокращает минимальную дистанцию фокусировки и ускоряет отклик автофокуса. Встроенный SSM (ультразвуковой привод) работает бесшумно.
Фиксация фокуса на месте
Хотите зафиксировать фокус в текущем положении? Нет проблем. Кнопка удержания фокусировки удобно расположена на корпусе объектива, поэтому вы можете сосредоточиться на съемке.
Описание производителя