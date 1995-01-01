Описание

Совершенство от ZEISS

Основанная в 1846 году компания ZEISS AG — легенда в сфере разработки оптики для камер. Ее объективы известны исключительной четкостью, яркостью, отличным разрешением и невероятной контрастностью.

Попрощайтесь с размытостью

Подключите объектив к камере Sony со встроенным стабилизатором изображения SteadyShot™, и Вы получите четкие, несмазанные снимки при съемке с рук.

Мягкий эффект дефокусировки

Вместо стандартной диафрагмы объектива в форме многоугольника, этот объектив имеет 9-лепестковую круглую диафрагму для более естественной, скругленной дефокусировки или эффекта «боке».

Превосходные оптические характеристики

Асферические элементы объектива сводят искажения к минимуму, а линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией повышают контрастность, разрешение и четкость цветов.

Быстрая и бесшумная автофокусировка

Механизм задней фокусировки сокращает минимальную дистанцию фокусировки и ускоряет отклик автофокуса. Встроенный SSM (ультразвуковой привод) работает бесшумно.

Фиксация фокуса на месте

Хотите зафиксировать фокус в текущем положении? Нет проблем. Кнопка удержания фокусировки удобно расположена на корпусе объектива, поэтому вы можете сосредоточиться на съемке.

Описание производителя