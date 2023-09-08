Описание

Легкий, универсальный зум-объектив для камер с байонетом Sony A.

От повседневных и групповых снимков до пейзажей и портретов, этот компактный, легкий зум-объектив позволяет создавать отличные снимки в различных съемочных ситуациях.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: крышка передняя.

Гарантия 14 дней.