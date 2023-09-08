Объектив Sony 18-55mm 3.5-5.6 DT SAM II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069999
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-09-08
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
3 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Легкий, универсальный зум-объектив для камер с байонетом Sony A.
От повседневных и групповых снимков до пейзажей и портретов, этот компактный, легкий зум-объектив позволяет создавать отличные снимки в различных съемочных ситуациях.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: крышка передняя.
Гарантия 14 дней.