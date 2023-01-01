Описание

SONY NEX E 16/2.8 (SEL-16F28) – широкоугольный объектив «блинчик», разработанный специально для фотокамер с байонетом E. В отличие от своего собрата для зеркальных камер (SAL-16F28), не является фишаем, но может им стать при установке конвертера SONY VCL-ECF1 Fisheye Converter (продается отдельно). Легкий и прочный корпус объектива выполнен из алюминиевого сплава. Компактные размеры и небольшой вес делают данную модель особенно удобной для повседневных съёмок. Объектив можно носить не только в сумке, но и в кармане. В объективе использованы высококачественные линзы с асферической поверхностью, которые обеспечивают превосходную контрастность и резкость изображения. Плавная, мягкая и высокоскоростная автофокусировка и регулировка значения диафрагмы гарантируют точность и комфорт во время съёмки фотографий и HD-видео. В объективе установлена 7-лепестковая циркулярная диафрагма, благодаря которой можно добиться высокохудожественного размытия заднего плана. Минимальная дистанция фокусировки составляет 24 см.



В качестве дополнительных аксуссуаров с объективом можно также использовать сверхширокоугольный конвертер VCL-ECU1 (приобретается отдельно).

По материалам SONY.