Объектив Sony E 16mm f/2.8 (SEL-16F28)
Код товара : 00000043312
Артикул : SEL16F28.AE
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.24 м
Угол поля зрения
83°
Конструкция объектива
5 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
67 г
Размеры товара
62 x 22.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя
Описание
SONY NEX E 16/2.8 (SEL-16F28) – широкоугольный объектив «блинчик», разработанный специально для фотокамер с байонетом E. В отличие от своего собрата для зеркальных камер (SAL-16F28), не является фишаем, но может им стать при установке конвертера SONY VCL-ECF1 Fisheye Converter (продается отдельно). Легкий и прочный корпус объектива выполнен из алюминиевого сплава. Компактные размеры и небольшой вес делают данную модель особенно удобной для повседневных съёмок. Объектив можно носить не только в сумке, но и в кармане. В объективе использованы высококачественные линзы с асферической поверхностью, которые обеспечивают превосходную контрастность и резкость изображения. Плавная, мягкая и высокоскоростная автофокусировка и регулировка значения диафрагмы гарантируют точность и комфорт во время съёмки фотографий и HD-видео. В объективе установлена 7-лепестковая циркулярная диафрагма, благодаря которой можно добиться высокохудожественного размытия заднего плана. Минимальная дистанция фокусировки составляет 24 см.
В качестве дополнительных аксуссуаров с объективом можно также использовать сверхширокоугольный конвертер VCL-ECU1 (приобретается отдельно).
По материалам SONY.