Объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073573 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-21

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Задать вопрос Причина уценки: 4+,следы эксплуатации. 5 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип объектива стандартный, Zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 16 мм

Макс. фокусное расстояние 50 мм

Кратность зума 3.1x

Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м

Минимальный угол обзора 32 град.мин

Максимальный угол обзора 83 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 36

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра 40.5 мм

Число групп элементов 8

Число элементов 9

Число асферических элементов 4

Число низкодисперсных элементов 1

Диаметр 64.7 мм

Длина 29.9 мм

Вес 116 г Код товара: 138573

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: объектив.

Гарантия 90 дней.

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