Объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00073573
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-21
Причина уценки:
4+,следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Тип объектива стандартный, Zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 16 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Кратность зума 3.1x
Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
Минимальный угол обзора 32 град.мин
Максимальный угол обзора 83 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 36
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра 40.5 мм
Число групп элементов 8
Число элементов 9
Число асферических элементов 4
Число низкодисперсных элементов 1
Диаметр 64.7 мм
Длина 29.9 мм
Вес 116 г
Код товара: 138573
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: объектив.
Гарантия 90 дней.