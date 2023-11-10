Описание

Код товара: 136445

Этот легкий выдвижной зум-объектив среднего класса идеально подходит для путешествий и в сложенном состоянии имеет длину всего 29,9 мм. Плавный и тихий моторизованный привод зума удобен в эксплуатации.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый

Комплектация: Крышка передняя, задняя

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.