Объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) (состояние Like New) (б/у)
Код товара : УТ-00071445
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-10
Причина уценки:
Как новый
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136445
Этот легкий выдвижной зум-объектив среднего класса идеально подходит для путешествий и в сложенном состоянии имеет длину всего 29,9 мм. Плавный и тихий моторизованный привод зума удобен в эксплуатации.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Как новый
Комплектация: Крышка передняя, задняя
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.