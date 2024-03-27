Объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074476
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-27/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
8 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139476
Cтандартный Zoom-объектив
Крепление Sony E
Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
Автоматическая фокусировка
Встроенный стабилизатор изображения
Фокусировочный мотор
Кратность зума 3.1x
Число элементов/групп элементов: 9/8
Размеры (DхL): 64.70х29.90 мм , вес: 116 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 5913523С
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
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