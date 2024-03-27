Объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074476 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-27/01

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 8 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139476 Cтандартный Zoom-объектив

Крепление Sony E

Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м

Автоматическая фокусировка

Встроенный стабилизатор изображения

Фокусировочный мотор

Кратность зума 3.1x

Число элементов/групп элементов: 9/8

Размеры (DхL): 64.70х29.90 мм , вес: 116 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 5913523С

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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