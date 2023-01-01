Специальная карта памяти для профессиональных камкордеров Sony линейки XDCAM EX. Скорость чтения: 3.5 Гбит/с (440 Мбайт/с), скорость записи: 1.6 Гбит/с (200 Мбайт/с). Рабочая температура: от -25° до 65° С. Для работы с некоторыми моделями камер требуется обновить их программное обеспечение до последней версии.