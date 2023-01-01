Карта памяти Sony 128GB SxS-1 G1C Memory Card
Код товара : УТ-00072067
Артикул : SBS128G1C
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Описание
Специальная карта памяти для профессиональных камкордеров Sony линейки XDCAM EX. Скорость чтения: 3.5 Гбит/с (440 Мбайт/с), скорость записи: 1.6 Гбит/с (200 Мбайт/с). Рабочая температура: от -25° до 65° С. Для работы с некоторыми моделями камер требуется обновить их программное обеспечение до последней версии.