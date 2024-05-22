Описание

Краткое описание Soligor 28-80mm f/3.5-4.5 Macro MC:

Универсальный зум-объектив с возможностями макросъемки:

Soligor 28-80mm f/3.5-4.5 Macro MC - это универсальный зум-объектив с переменным фокусным расстоянием,

подходящий как для начинающих, так и для опытных фотографов.

С широким диапазоном фокусных расстояний от 28 до 80 мм,

он отлично подходит для съемки различных сюжетов,

от пейзажей и портретов до путешествий и повседневной жизни.

Объектив также обладает макровозможностями,

что позволяет вам снимать мелкие объекты с близкого расстояния.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.