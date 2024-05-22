Объектив Soligor 28-80mm f/3.5-4.5 Macro MC for Minolta/Yashica (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075823
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-22
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Краткое описание Soligor 28-80mm f/3.5-4.5 Macro MC:
Универсальный зум-объектив с возможностями макросъемки:
Soligor 28-80mm f/3.5-4.5 Macro MC - это универсальный зум-объектив с переменным фокусным расстоянием,
подходящий как для начинающих, так и для опытных фотографов.
С широким диапазоном фокусных расстояний от 28 до 80 мм,
он отлично подходит для съемки различных сюжетов,
от пейзажей и портретов до путешествий и повседневной жизни.
Объектив также обладает макровозможностями,
что позволяет вам снимать мелкие объекты с близкого расстояния.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.