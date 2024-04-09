Объектив Soligor 28-70mm f/3.9-4.8 S/M Zoom-Macro MC для Olympus OM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074820
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-09
Причина уценки:
Незначительные царапины корпуса, микроцарапина на передней линзе (в центре)
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139820
Soligor 28-70mm f/3.9-4.8 S/M Zoom-Macro MC – это универсальный зум-объектив с байонетом OM для пленочных зеркальных фотокамер Olympus OM.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 28-70 мм
Максимальная диафрагма: f/3.9-4.8
Минимальная диафрагма: f/22
Угол зрения: 75° - 29°
Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м
Вес: 490 г
Размер фильтра: 62 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, незначительные царапины корпуса, микроцарапина на передней линзе (в центре).
Комплектация: 9892518;
Гарантия 14 дней.