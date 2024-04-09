Объектив Soligor 28-70mm f/3.9-4.8 S/M Zoom-Macro MC для Olympus OM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074820 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-09

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные царапины корпуса, микроцарапина на передней линзе (в центре) 6 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139820 Soligor 28-70mm f/3.9-4.8 S/M Zoom-Macro MC – это универсальный зум-объектив с байонетом OM для пленочных зеркальных фотокамер Olympus OM.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 28-70 мм

Максимальная диафрагма: f/3.9-4.8

Минимальная диафрагма: f/22

Угол зрения: 75° - 29°

Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м

Вес: 490 г

Размер фильтра: 62 мм. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, незначительные царапины корпуса, микроцарапина на передней линзе (в центре).

Комплектация: 9892518;

Гарантия 14 дней.

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