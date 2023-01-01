Бумажный фон Superior Seamless Paper, цвет #66 Wheat, бежево-розовый. Фоны Superior изготавливаются из плотной матовой бумаги, не создающей блики. Бумажные фоны ценятся фотографами за отсутствие какой-либо текстуры, складок или швов, что в той или иной степени встречается у тканевых, нетканых или виниловых фонов, а также за большое разнообразие цветов и оттенков. Большая длина позволяет закрыть фоном не только стену, но и пол, а при возникновении загрязнений или заломов можно быстро отрезать испорченный кусок и продолжить съемку. Фоны поставляются в картонных коробках намотанными на картонную тубу.