Автомобильное зарядное устройство Smartbuy MicroUSB, 1А, кабель 1.5 м, черное (SBP-1550)
Код товара : УТ-00013323
Артикул : SBP-1550
59 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Автомобильное зарядное устройство в прикуриватель со встроенным кабелем MicroUSB 1А длиной 1.5 м. Сила тока 1А - достаточно для зарядки мобильных телефонов и работы таких устройств как автомобильный видеорегистратор.