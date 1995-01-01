Комплект SmallRig 4407 Brandon Li для iPhone 15 Pro Max, клетка, боковые ручки, фильтр
Код товара : УТ-00072469
Артикул : 4407
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Модель SmallRig 4407 для iPhone 15 Pro Max оснащена двумя ручками для стабильной съемки видео и влогов. Благодаря беспроводному управлению можно осуществлять съемку одним нажатием кнопки. Клетка имеет несколько отверстий с резьбой 1/4"-20 и холодные башмаки для крепления ручки, штатива, микрофона, светодиодной видеолампы и других аксессуаров. Все они совместимы с новой системой экосистемой SmallRig, что позволяет легко и мгновенно переключаться между съемкой в горизонтальной и вертикальной ориентации.
В комплект также входит переходное кольцо для фильтра и фильтр VND ND2-ND32 (5 ступеней), которые делают изображение более плавным и кинематографичным. Кроме того, особый тёмно-зелёный цвет, а также изысканная подпись Брэндона Ли, несомненно, придают неповторимое ощущение эксклюзивности.
Металлический каркас поддерживает различные типы объективов, включая M-Mount, а также пользовательские объективы с резьбой 17мм/37мм из серии Moment T. Клетка имеет выемку, обеспечивающую полный доступ к кнопкам, портам, радару и сверхширокоугольному объективу iPhone. Кроме того, она снабжена интегрированными подушечками, которые защищают от возможных ударов и царапин.
Комплектация:
- клетка
- беспроводная быстросъемная боковая ручка
- быстросъемная боковая ручка
- запасной Винт
- фильтр VND ND2-ND32
- переходное кольцо для фильтра
- сумка для переноски
Характеристики:
- Размер рукоятки: 120.6 x 31.7 x 30.79 мм
- Размер клетки: 176.6 x 95.5 x 17.1 мм
- Размер VND фильтра: 4215：67 x 67 x 6 мм
- Размер переходного кольца фильтра: 55 x 55 x 5.3 мм
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон, пластик
- Вес: 476 г ± 5 г