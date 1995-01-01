Адаптерная площадка Smallrig MD4019 позволяет установить рукоятку Sony FX3 XLR Handle на клетки SmallRig для Sony Alpha a7 IV и a7S III (модели 3241, 3667, 2999, 3639, 3594).
Размеры: 66.5 х 38 х 13 мм
Размеры упаковки: 87 х 79 х 26 мм
Вес: 25 г
Вес брутто: 50 г
Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
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