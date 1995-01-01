Адаптер SmallRig MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR

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Код товара: УТ-00062243 Артикул: MD4019 Код товара: УТ-00062243 Артикул: MD4019 Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Адаптеры Описание Адаптерная площадка Smallrig MD4019 позволяет установить рукоятку Sony FX3 XLR Handle на клетки SmallRig для Sony Alpha a7 IV и a7S III (модели 3241, 3667, 2999, 3639, 3594). Размеры: 66.5 х 38 х 13 мм

Размеры упаковки: 87 х 79 х 26 мм

Вес: 25 г

Вес брутто: 50 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь Видео Наш обзор

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