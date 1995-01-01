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Адаптер SmallRig MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR

  • MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR
  • MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR
  • MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR
  • MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR
  • MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR
  • MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR
  • MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR
  • MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR
  • MD4019 для установки ручки Sony FX3 XLR
Код товара:УТ-00062243
Артикул:MD4019

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Адаптерная площадка Smallrig MD4019 позволяет установить рукоятку Sony FX3 XLR Handle на клетки SmallRig для Sony Alpha a7 IV и a7S III (модели 3241, 3667, 2999, 3639, 3594).

  • Размеры: 66.5 х 38 х 13 мм
  • Размеры упаковки: 87 х 79 х 26 мм
  • Вес: 25 г
  • Вес брутто: 50 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь