Описание

Код товара: 139772

Фиксатор кабеля SmallRig MD2418 не обеспечивает такой жесткой фиксации, как другие зажимы SmallRig. Его основное предназначение: аккуратно проложить кабель, чтобы он не болтался, не стучал по камере и чтобы его случайно не задели во время работы. Может использоваться с HDMI кабелями, аудиокабелями, кабелями питания и так далее. 1 фиксатор может одновременно использоваться с 2 кабелями толщиной до 6 мм. Устанавливается в штативное гнездо 1/4"-20, фиксация пружинная. В комплекте 2 шт.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: два фиксатора.

Гарантия 90 дней.