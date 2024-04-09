Фиксатор кабеля SmallRig MD2418 прижинный, 2 шт (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074772
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/5
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139772
Фиксатор кабеля SmallRig MD2418 не обеспечивает такой жесткой фиксации, как другие зажимы SmallRig. Его основное предназначение: аккуратно проложить кабель, чтобы он не болтался, не стучал по камере и чтобы его случайно не задели во время работы. Может использоваться с HDMI кабелями, аудиокабелями, кабелями питания и так далее. 1 фиксатор может одновременно использоваться с 2 кабелями толщиной до 6 мм. Устанавливается в штативное гнездо 1/4"-20, фиксация пружинная. В комплекте 2 шт.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: два фиксатора.
Гарантия 90 дней.