Площадка SmallRig LVB2635 L-Bracket для Blackmagic BMPCC 4K / 6K
Код товара : УТ-00044254
Артикул : LVB2635
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.260
Описание
L-образная площадка SmallRig LVB2635 обеспечивает пространство для крепления нескольких дополнительных аксессуаров при минимальном утяжелении камеры. Множество штативных гнезд 1/4"-20, 3/8" и Arri 3/8" позволяют смонтировать на площадке 2-3 аксессуара, такие как держатель для SSD дисков, зажим для кабелей, держатель для 15-мм направляющей и/или внешний монитор. Доступ к батарейному отсеку и всем интерфейсам остается открытым. Площадка также позволяет вести съемку с вертикальной ориентацией кадра.
- Размеры: 138 х 104 х 63.5 мм
- Вес: 186 г
- Материалы: алюминиевый сплав