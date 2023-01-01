L-образная площадка SmallRig LVB2635 обеспечивает пространство для крепления нескольких дополнительных аксессуаров при минимальном утяжелении камеры. Множество штативных гнезд 1/4"-20, 3/8" и Arri 3/8" позволяют смонтировать на площадке 2-3 аксессуара, такие как держатель для SSD дисков, зажим для кабелей, держатель для 15-мм направляющей и/или внешний монитор. Доступ к батарейному отсеку и всем интерфейсам остается открытым. Площадка также позволяет вести съемку с вертикальной ориентацией кадра.