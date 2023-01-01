Площадка SmallRig LCS2417 угловая для Sony A7R IV / A9 II
Код товара : УТ-00044270
Артикул : LCS2417
4 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.260
Описание
L-образная площадка для камер Sony A7R IV и A9 II. Облегчает съемку с вертикальной ориентацией кадра, а также позволяет установить на камеру дополнительный аксессуар (например, внешний монитор или микрофон) через штативные отверстия на боковой панели. Выступы на нижней панели предотвращают поворот площадки относительно камеры. Обе пластины, нижняя и боковая, совместимы со штативными головками стандарта Arca Swiss.
- Комплектация: площадка, шестигранный ключ
- Размеры: 144.5 х 91 х 64.5 мм
- Вес: 180 г
- Материалы: алюминиевый сплав