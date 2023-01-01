L-образная площадка для камер Sony A7R IV и A9 II. Облегчает съемку с вертикальной ориентацией кадра, а также позволяет установить на камеру дополнительный аксессуар (например, внешний монитор или микрофон) через штативные отверстия на боковой панели. Выступы на нижней панели предотвращают поворот площадки относительно камеры. Обе пластины, нижняя и боковая, совместимы со штативными головками стандарта Arca Swiss.