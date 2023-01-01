Описание

L-образная площадка с дополнительным деревянным хватом для Fujifilm X-T4. Обе пластины – боковая и нижняя – выполнены по стандарту Arca Swiss, что делает площадку совместимой с широким ассортиментом штативных головок и других держателей. L-образная форма необходима для вертикальной установки камеры на штатив, а также для установки дополнительных аксессуаров сбоку: несколько штативных гнезд стандарта 1/4"-20 позволяют прикрепить дополнительную рукоятку, площадку с башмаком для аксессуаров или кронштейн типа Magic Arm.

Площадка фиксируется на камере штативным винтом, шпилька и выступ на нижней пластине предотвращают проворот установленной площадки относительно камеры. На нижней пластине также присутствуют два гнезда 1/4"-20 и одно 3/8"-16. Рукоятка из полированного дерева значительно улучшает захват камеры, предоставляя комфортный выступ под пальцы. Боковая часть немного сдвигается в сторону, чтобы можно было повернуть экран или установить кабели USB / HDMI. В комплекте идет небольшой шестигранный ключ, который хранится в углублении в нижней части площадки. Он также позволяет затянуть штативный винт, если под рукой нет отвертки или монеты.

Площадка не мешает нажатию кнопок, подключению кабелей, замене аккумулятора или карты памяти.

Данная площадка выполнена из 2 пластин анодированного алюминия, рукоятка – из натурального дерева.

Размеры: 144.2 х 87.2 х 59.5 мм

Вес нетто: 138 г

Вес брутто: 247 г