Ручка SmallRig HTN2758, верхняя, планка НАТО
Код товара : УТ-00044285
Артикул : HTN2758
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.172
Описание
Верхняя мини-рукоятка SmallRig HTN2758 предназначена для использования с легкими клетками, оснащенными планкой стандарта НАТО. Преимуществом подобного крепления является то, что вы можете передвигать рукоятку левее или правее для лучшего баланса. На клетке рукоятка фиксируется без помощи дополнительного инструмента, но при желании ее можно дополнительно затянуть шестигранным ключом (в комплекте). Холодный башмак и гнездо стандарта Arri 3/8"-16 позволяют установить на рукоятку дополнительные аксессуары.
- Комплектация: рукоятка, шестигранный ключ
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 85 х 23 х 56.5 мм
- Вес: 92 г