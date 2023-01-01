Верхняя ручка SmallRig HTN2439 быстро устанавливается на клетки, благодаря зажимному креплению под планку НАТО. Множество резьбовых отверстий 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8"-16, а также 3 холодных башмака позволяют установить один или несколько дополнительных аксессуров, таких как накамерный монитор или внешний микрофон. Отверстие для направляющих 15 мм дает возможность также поставить на ручку 15-мм стержень (поперек). На рукоятке также имеется зажим для штанги 15 мм для принадлежностей, совместимых со штангой. Кроме того, в рукоятке сделано углубление для шестигранного ключа, которое позволяет всегда держать его под рукой для подтягивания винтов на самой ручке или на других креплениях.