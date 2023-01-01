Ручка SmallRig HTN2439B, верхняя, планка НАТО
Код товара : УТ-00046729
Артикул : HTN2439B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.238
Описание
Верхняя ручка SmallRig HTN2439 быстро устанавливается на клетки, благодаря зажимному креплению под планку НАТО. Множество резьбовых отверстий 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8"-16, а также 3 холодных башмака позволяют установить один или несколько дополнительных аксессуров, таких как накамерный монитор или внешний микрофон. Отверстие для направляющих 15 мм дает возможность также поставить на ручку 15-мм стержень (поперек). На рукоятке также имеется зажим для штанги 15 мм для принадлежностей, совместимых со штангой. Кроме того, в рукоятке сделано углубление для шестигранного ключа, которое позволяет всегда держать его под рукой для подтягивания винтов на самой ручке или на других креплениях.
- Размеры продукта: 134 x 24,5 x 69 мм
- Размеры упаковки: 155 x 80 x 40 мм
- Вес нетто: 180 г
- Вес упаковки: 230 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь