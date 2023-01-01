Ручка SmallRig HTH2759, верхняя, в башмак
Код товара : УТ-00044284
Артикул : HTH2759
3 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.165
Описание
Верхняя мини-рукоятка SmallRig HTN2759 устанавливается непосредственно в башмак камеры (или клетки). На клетке рукоятка фиксируется без помощи дополнительного инструмента, но при желании ее можно дополнительно затянуть шестигранным ключом (в комплекте). Холодный башмак и гнездо стандарта Arri 3/8"-16 позволяют установить на рукоятку дополнительные аксессуары.
- Комплектация: рукоятка, шестигранный ключ
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 85 х 23 х 56.5 мм
- Вес: 92 г