Верхняя мини-рукоятка SmallRig HTN2759 устанавливается непосредственно в башмак камеры (или клетки). На клетке рукоятка фиксируется без помощи дополнительного инструмента, но при желании ее можно дополнительно затянуть шестигранным ключом (в комплекте). Холодный башмак и гнездо стандарта Arri 3/8"-16 позволяют установить на рукоятку дополнительные аксессуары.