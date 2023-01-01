Ручка SmallRig HSS2424, боковая, для клеток Mobile Cage
Код товара : УТ-00046641
Артикул : HSS2424
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Боковая алюминиевая ручка для смартфонных клеток Smallrig. Фиксируется на винт 1/4". Положение по высоте регулируется, соединительная часть перекидывается на любую из сторон, поэтому ручку можно прикрепить как справа, так и слева. Сверху выточен башмак для аксессуаров и 3 штативных гнезда 1/4"-20. На ручке также предусмотрены крепления для кистевого ремня. Накладки из резины улучшают захват.
Использование одной или двух рукояток значительно снижает дрожание и раскачку телефона при съемке.
Размеры: 75 х 48 х 110 мм
Вес: 224 г