Описание

Боковая алюминиевая ручка для смартфонных клеток Smallrig. Фиксируется на винт 1/4". Положение по высоте регулируется, соединительная часть перекидывается на любую из сторон, поэтому ручку можно прикрепить как справа, так и слева. Сверху выточен башмак для аксессуаров и 3 штативных гнезда 1/4"-20. На ручке также предусмотрены крепления для кистевого ремня. Накладки из резины улучшают захват.

Использование одной или двух рукояток значительно снижает дрожание и раскачку телефона при съемке.

Размеры: 75 х 48 х 110 мм

Вес: 224 г