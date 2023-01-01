Ручка SmallRig HSR2511, с кнопкой управления для камер Sony
Код товара : УТ-00044282
Артикул : HSR2511
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.387
Описание
Деревянная рукоятка со спусковой кнопкой, подключается в разъем USB Multi, совместима со всеми основными камерами Sony (список совместимых камер ниже). Крепление розеточного типа (Arri), со свободным продольным наклоном рукоятки (360°). Надежный металлический каркас сочетается с гладкой полированной накладкой из палисандра, обеспечивающий высокий комфорт при использовании. Данная рукоятка предназначена только под правую руку.
Комплектация: рукоятка, USB кабель, шестигранный ключ.
Материалы: палисандр, алюминиевый сплав
Размеры: 100 х 96 х 76 мм
Вес: 290 г
Совместимые камеры:
- Sony A7 / A7R / A7S
- Sony A7II / A7RII / A7SII
- Sony A7III / A7RIII / A7SIII
- Sony A7R IV
- Sony A9 / A9 II
- Sony A5100 / A6000 / A6100 / A6300 / A6400 / A6500 / A6600
- Sony RX100 III / RX100 IV / RX100 V / RX100 VI / RX100 VII