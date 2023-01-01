Деревянная рукоятка со спусковой кнопкой, подключается в разъем USB Multi, совместима со всеми основными камерами Sony (список совместимых камер ниже). Крепление розеточного типа (Arri), со свободным продольным наклоном рукоятки (360°). Надежный металлический каркас сочетается с гладкой полированной накладкой из палисандра, обеспечивающий высокий комфорт при использовании. Данная рукоятка предназначена только под правую руку.