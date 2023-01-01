Ручка боковая SmallRig HSN2093C деревянная, на 2 винта 1/4"
Код товара : УТ-00047948
Артикул : HSN2093C
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.260
Описание
Боковая ручка с креплением на 2 винта 1/4": фиксируется пальцами, дополнительно затягивается с помощью ключа. Положение ручки по вертикали регулируется. Может использоваться под обе руки: боковое крепление перекидывается с одной стороны на другую. Устанавливается без помощи специальных инструментов, для регулировки крепления в комплекте есть ключ. В верхней части предусмотрен башмак для аксессуаров, 2 гнезда 1/4"-20 и 1 гнездо 3/8"-16. Каркас рукоятки металлический для повышенной прочности, а деревянная накладка обеспечивает комфорт при длительном использовании.
В комплекте с ручкой идет шестигранный ключ, который убирается в углубление в верхней части ручки.
Материалы: алюминиевый сплав, бразильский палисандр
Размеры: 105 х 69 х 67 мм
Вес: 192 г