Описание

Базовая площадка с креплением для направляющих 15 мм. Представленное устройство может регулироваться по высоте, что гарантирует комфорт при работе. Комплектующий элемент предназначен для беззеркальных и зеркальных камер. Совместима с QR-пластиной стандарта Arca. Модель 2272 изготовлена из высокопрочного алюминия. В верхней части имеются специальные резиновые накладки, что позволяет исключить образование сколов и царапин на корпусе видеоустройства. Резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" дают возможность устанавливать дополнительное оборудование. Представленная модель может быть закреплена на штатив.

Совместимость:

Sony A6000/A6300/A6400/A6500/A7/A7II/A7SII/A7RII/A9/A7III/A7RIII

Panasonic GH3/GH4/GH5/G80/GX85/G7/G85/G9

Canon 5D Mark IV/M50/M5/M3/M6/EOS R

Fujifilm X-H1/X-T1/X-T2/X-T20

Olympus E-M1 Mark II

Nikon Z6/Z7

Canon EOS R

Canon EOS RP