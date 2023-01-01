Площадка SmallRig DBC2272B для направляющих 15 мм
Код товара : УТ-00048488
Артикул : DBC2272B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.337
Описание
Базовая площадка с креплением для направляющих 15 мм. Представленное устройство может регулироваться по высоте, что гарантирует комфорт при работе. Комплектующий элемент предназначен для беззеркальных и зеркальных камер. Совместима с QR-пластиной стандарта Arca. Модель 2272 изготовлена из высокопрочного алюминия. В верхней части имеются специальные резиновые накладки, что позволяет исключить образование сколов и царапин на корпусе видеоустройства. Резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" дают возможность устанавливать дополнительное оборудование. Представленная модель может быть закреплена на штатив.
Совместимость:
Sony A6000/A6300/A6400/A6500/A7/A7II/A7SII/A7RII/A9/A7III/A7RIII
Panasonic GH3/GH4/GH5/G80/GX85/G7/G85/G9
Canon 5D Mark IV/M50/M5/M3/M6/EOS R
Fujifilm X-H1/X-T1/X-T2/X-T20
Olympus E-M1 Mark II
Nikon Z6/Z7
Canon EOS R
Canon EOS RP