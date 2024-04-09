Клетка SmallRig CVB2254B Half Cage для камер BMPCC 4K / 6K (состояние 5-) (б/у, 5-)
Код товара : УТ-00074767
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/1
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 990 ₽
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139767
Прочная полуклетка из цельного куска алюминия для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K и 6К. По сравнению с полноразмерной клеткой, данная модель предоставляет более удобный доступ к рукоятке самой камеры и к органам управления, расположенным в правой половине камеры.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: клетка.
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.