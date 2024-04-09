Клетка SmallRig CVB2254B Half Cage для камер BMPCC 4K / 6K (состояние 5-) (б/у, 5-)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074767 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-09/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 1 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139767 Прочная полуклетка из цельного куска алюминия для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K и 6К. По сравнению с полноразмерной клеткой, данная модель предоставляет более удобный доступ к рукоятке самой камеры и к органам управления, расположенным в правой половине камеры. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: клетка.

Гарантия 90 дней.

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