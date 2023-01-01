Клетка SmallRig CVB2254B Half Cage для BMPCC 4K / 6K
Код товара : УТ-00044252
Артикул : CVB2254B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.353
Описание
Прочная полуклетка из цельного куска алюминия для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K и 6К. По сравнению с полноразмерной клеткой, данная модель предоставляет более удобный доступ к рукоятке самой камеры и к органам управления, расположенным в правой половине камеры. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8” позволяют устанавливать на камеру все разнообразие аксессуаров, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и слева, мониторы, рекордеры, микрофоны, SSD диски, а также надежно зафиксировать крепление HDMI и USB кабелей. Сверху выточен «холодный башмак» и 2 планки НАТО, еще одна планка расположена с левой стороны. Вес клетки составляет всего 228 г.
Комплектация: клетка, шестигранный ключ, 3 болта 1/4"-20, пластина со шпильками.
- Размеры: 136 х 75 х 115 мм
- Вес: 228 г
- Материалы: алюминиевый сплав