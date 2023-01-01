Прочная полуклетка из цельного куска алюминия для камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K и 6К. По сравнению с полноразмерной клеткой, данная модель предоставляет более удобный доступ к рукоятке самой камеры и к органам управления, расположенным в правой половине камеры. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8” позволяют устанавливать на камеру все разнообразие аксессуаров, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и слева, мониторы, рекордеры, микрофоны, SSD диски, а также надежно зафиксировать крепление HDMI и USB кабелей. Сверху выточен «холодный башмак» и 2 планки НАТО, еще одна планка расположена с левой стороны. Вес клетки составляет всего 228 г.