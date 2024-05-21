Клетка SmallRig CMA2209 для Atomos Ninja V (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075804
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/8
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
6 900 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Материал Алюминиевый сплав
Крепление Резьба 1/4"
Длина товарной упаковки, см 20
Высота товарной упаковки, см 14
Ширина товарной упаковки, см 4
Совместимое оборудование Рекордер Atomos Ninja 5"
Код товара: 140804
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без следов эксплуатации.
Комплектация: клетка, комплект крепежа.
Гарантия 90 дней.
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