Клетка SmallRig CMA2209 для Atomos Ninja V (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075804 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/8

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Задать вопрос Причина уценки: Без следов эксплуатации. 6 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Материал Алюминиевый сплав

Крепление Резьба 1/4"

Длина товарной упаковки, см 20

Высота товарной упаковки, см 14

Ширина товарной упаковки, см 4

Совместимое оборудование Рекордер Atomos Ninja 5" Код товара: 140804

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Без следов эксплуатации.

Комплектация: клетка, комплект крепежа.

Гарантия 90 дней.

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