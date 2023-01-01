Описание

Прочная и легкая клетка для камер Sony A6100, A6300, A6400 и A6500. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16, Arri 3/8” и два холодных башмака (сверху) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Предусмотрены проушины для кистевого ремня. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Нижняя пластина выполнена в форме площадки Arca Swiss.

Для большей устойчивости камера фиксируется в клетке в двух точках: снизу штативным винтом и справа – винтом М2.5 через проушину для ремня.

Размеры: 137 х 50 х 84.7 мм

Вес: 140 г

Материалы: алюминиевый сплав