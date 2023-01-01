Клетка SmallRig CCP2345 для Panasonic S1 / S1R
Код товара : УТ-00044262
Артикул : CCP2345
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.376
Описание
Прочная клетка из цельного куска алюминия для камер Panasonic Lumix S1 и S1R. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для HDMI кабеля и направляющую для фоллоу-фокуса. Справа и слева предусмотрены крепления для ремня. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и большинству органов управления. Вес клетки составляет всего 234 г.
Комплектация: клетка, винт М2.5, шестигранный ключ
- Размеры: 166.9 х 120.5 х 71 мм
- Вес: 234 г
- Материалы: алюминиевый сплав