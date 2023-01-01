Клетка SmallRig CCC2803 для Canon EOS R
Код товара : УТ-00046695
Артикул : CCC2803
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.275
Описание
Прочная и легкая клетка для камер Canon EOS R. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16, Arri 3/8” и холодный башмак (сверху) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Нижняя пластина выполнена в форме площадки Arca Swiss.
Размеры: 152.5 x 110.5 x 55.6 мм
Вес: 195 г
Материалы: алюминиевый сплав