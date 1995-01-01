Максимально легкая клетка для камеры Canon EOS RP. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8” позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 189 г.