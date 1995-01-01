Клетка SmallRig CCC2271 для Canon 5D Mark III / Mark IV
Код товара : УТ-00046693
Артикул : CCC2271
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.365
Описание
Прочная и легкая клетка для камер Canon EOS 5D Mark III и 5D Mark IV. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, два холодных башмака (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Предусмотрены проушины для ремня, в том числе кистевого. Клетка предоставляет свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Нижняя пластина выполнена в форме площадки Arca Swiss.
Размеры: 168.5 x 129.7 x 71.7 мм
Вес: 219 г
Материалы: алюминиевый сплав