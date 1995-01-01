Планка НАТО SmallRig BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм

<















>











Код товара: УТ-00046719 Артикул: BUN2521B Код товара: УТ-00046719 Артикул: BUN2521B Вес (брутто), кг Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Адаптеры Описание Адаптер SmallRig BUN2521B: планка НАТО с фиксирующим винтом ARRI 3/8" (с 2 боковыми шпильками). Длина планки 48 мм. Позволяет устанавливать аксессуары с креплением под планку НАТО (в основном, ручки и зажимы) на клетки, не оснащенные такой планкой. Подпружиненные штифты по бокам предотвращают соскальзывание плохо затянутого крепления – для вашей безопасности. Размеры продукта: 48 x 20,8 x 11,5 мм

Размеры упаковки: 63 x 50 x 40 мм

Вес нетто: 27 г

Вес упаковки: 43 г

Материал: алюминиевый сплав Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.