Адаптер SmallRig BUN2521B: планка НАТО с фиксирующим винтом ARRI 3/8" (с 2 боковыми шпильками). Длина планки 48 мм. Позволяет устанавливать аксессуары с креплением под планку НАТО (в основном, ручки и зажимы) на клетки, не оснащенные такой планкой. Подпружиненные штифты по бокам предотвращают соскальзывание плохо затянутого крепления – для вашей безопасности.