Планка НАТО SmallRig BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
Код товара:УТ-00046719
Артикул:BUN2521B
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг
Тип товараАдаптеры
Описание
Адаптер SmallRig BUN2521B: планка НАТО с фиксирующим винтом ARRI 3/8" (с 2 боковыми шпильками). Длина планки 48 мм. Позволяет устанавливать аксессуары с креплением под планку НАТО (в основном, ручки и зажимы) на клетки, не оснащенные такой планкой. Подпружиненные штифты по бокам предотвращают соскальзывание плохо затянутого крепления – для вашей безопасности.
- Размеры продукта: 48 x 20,8 x 11,5 мм
- Размеры упаковки: 63 x 50 x 40 мм
- Вес нетто: 27 г
- Вес упаковки: 43 г
- Материал: алюминиевый сплав