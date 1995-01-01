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Планка НАТО SmallRig BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм

  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
  • BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
Код товара:УТ-00046719
Артикул:BUN2521B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер SmallRig BUN2521B: планка НАТО с фиксирующим винтом ARRI 3/8" (с 2 боковыми шпильками). Длина планки 48 мм. Позволяет устанавливать аксессуары с креплением под планку НАТО (в основном, ручки и зажимы) на клетки, не оснащенные такой планкой. Подпружиненные штифты по бокам предотвращают соскальзывание плохо затянутого крепления – для вашей безопасности.

  • Размеры продукта: 48 x 20,8 x 11,5 мм
  • Размеры упаковки: 63 x 50 x 40 мм
  • Вес нетто: 27 г
  • Вес упаковки: 43 г
  • Материал: алюминиевый сплав