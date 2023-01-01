Планка НАТО SmallRig BUN2521B, на винт ARRI 3/8", длина 48 мм
Код товара : УТ-00046719
Артикул : BUN2521B
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.045
Описание
Адаптер SmallRig BUN2521B: планка НАТО с фиксирующим винтом ARRI 3/8" (с 2 боковыми шпильками). Длина планки 48 мм. Позволяет устанавливать аксессуары с креплением под планку НАТО (в основном, ручки и зажимы) на клетки, не оснащенные такой планкой. Подпружиненные штифты по бокам предотвращают соскальзывание плохо затянутого крепления – для вашей безопасности.
- Размеры продукта: 48 x 20,8 x 11,5 мм
- Размеры упаковки: 63 x 50 x 40 мм
- Вес нетто: 27 г
- Вес упаковки: 43 г
- Материал: алюминиевый сплав