Держатель микрофона SmallRig BSM2352, в холодный башмак
Код товара : УТ-00046687
Артикул : BSM2352
5 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.135
Описание
Держатель микрофона SmallRig BSM2352 предназначен для профессиональных микрофонов-пушек, таких как, например, Rode серии NTG, Sennheiser MKE 600 и так далее. Подходят все микрофоны с цилиндрической формой корпуса, диаметром от 19 до 25 мм. Мягкая и толстая прокладка из силикона работает в качестве антивибрационного подвеса, а также обеспечивает надежный захват микрофона. Устанавливается в башмак на камере или на клетке.