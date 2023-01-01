Держатель микрофона SmallRig BSM2352 предназначен для профессиональных микрофонов-пушек, таких как, например, Rode серии NTG, Sennheiser MKE 600 и так далее. Подходят все микрофоны с цилиндрической формой корпуса, диаметром от 19 до 25 мм. Мягкая и толстая прокладка из силикона работает в качестве антивибрационного подвеса, а также обеспечивает надежный захват микрофона. Устанавливается в башмак на камере или на клетке.