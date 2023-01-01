Универсальный держатель для внешних SSD дисков и внешних USB-аккумуляторов типа power bank. Пружинный зажим с широкими и мягкими резиновыми накладками легко фиксирует объекты шириной от 38 до 60 мм, толщиной от 5 до 15 мм. Частью держателя является съемный фиксатор для USB кабеля, который совместим с большинством дисков. Держатель устанавливается в башмак камеры или клетки, также возможна установка на штативный винт 1/4"-20.