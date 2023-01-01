Держатель SmallRig BSH2343 для SSD дисков и аккумуляторов
Код товара : УТ-00046686
Артикул : BSH2343
4 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.172
Описание
Универсальный держатель для внешних SSD дисков и внешних USB-аккумуляторов типа power bank. Пружинный зажим с широкими и мягкими резиновыми накладками легко фиксирует объекты шириной от 38 до 60 мм, толщиной от 5 до 15 мм. Частью держателя является съемный фиксатор для USB кабеля, который совместим с большинством дисков. Держатель устанавливается в башмак камеры или клетки, также возможна установка на штативный винт 1/4"-20.
- Размеры: 68.5 х 54 х 46.5 мм
- Вес: 115 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь